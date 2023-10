Der Konflikt war am Morgen auch Thema im Deutschen Bundestag. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte in einer Regierungserklärung ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland und ein Verbot des pro-palästinensichen Vereins Samidoun an. «Wer die Verbrechen der Hamas verherrlicht oder ihre Symbole verwendet, macht sich in Deutschland strafbar.» Er sicherte Israel die volle Solidarität zu. Unterstützungsbitten würden geprüft. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat Israel Munition für Kriegsschiffe angefragt. Er bestätigte, dass Deutschland auf Bitten Israels zwei Drohnen zur Verfügung stelle.