Auch Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas wird russischen Medienberichten zufolge bald in Moskau erwartet. «Es wurde vereinbart, dass Herr Abbas nach Moskau kommt», zitierte die russische Nachrichtenagentur RBC den palästinensischen Botschafter in Moskau, Abdel Hafiz Nofal. Beide Seiten hätten «täglichen Kontakt». «Wir warten auf eine offizielle Erklärung des Kremls, von russischer Seite, wann der Besuch stattfinden wird.» Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Abbas zuletzt vor einem Jahr am Rande einer Regionalkonferenz in Kasachstan getroffen. Russischen Medienberichten zufolge war Abbas zuletzt vor zwei Jahren in Russland.