Auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut setzte die israelische Armee ihre Angriffe in der Nacht fort. Ein Reuters-Reporter beobachtete einen Lichtblitz und eine Reihe lauter Explosionen. Zuvor hatte die israelische Armee die Bewohner aufgefordert, Gebiete in der Nähe von Gebäuden zu evakuieren, die sie als Infrastruktur der Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt bezeichnete. Sicherheitskreise bestätigten Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts.