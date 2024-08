Das israelische Militär setzte Hubschrauber und Drohnen ein. Gegen Mittag war die Lage in Dschenin relativ ruhig. In dem überfüllten Flüchtlingslager am Rande der Stadt waren allerdings gelegentlich Detonationen zu hören. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, das wichtigste Krankenhaus in Dschenin sei von Soldaten umstellt. Sie hätten den Zugang mit Erdwällen blockiert. Das israelische Militär erklärte, so solle verhindert werden, dass Kämpfer dort Zuflucht fänden.