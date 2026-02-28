«Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen», teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Die USA beteiligen sich einem Medienbericht zufolge am israelischen Militärschlag gegen den Iran.
Das berichtete die New York Times am Samstag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Israelischen Verteidigungskreisen zufolge ist das Vorgehen mit dem Verbündeten abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden.
Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen.
In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, «sobald es die Sicherheitslage erlaubt», teilte die Flughafenbehörde mit.
Die US-Botschaft in Katar hat für alle Mitarbeiter eine Ausgangssperre verhängt. Sie empfiehlt allen Amerikanern, dies bis auf Weiteres ebenfalls zu tun.
Israel und der Iran hatten im vergangenen Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten wiederholt, dass sie erneut zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte.
Die Vereinigten Staaten und der Iran haben im Februar die Verhandlungen wieder aufgenommen, um den jahrzehntelangen Streit auf diplomatischem Wege beizulegen. Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, haben die USA Militär in die Region verlegt, darunter Flugzeugträger.
(Reuters)