In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran ​zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische ​Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr ​geschlossen. Er werde wieder freigegeben, «sobald es die Sicherheitslage erlaubt», teilte die Flughafenbehörde mit.