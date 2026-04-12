Laut «ynet» hat die Armee Gefechtsvorbereitungen ähnlich wie vor den beiden Iran-Kriegen - dem jüngsten und dem im letzten Jahr - aufgenommen. Dabei würden «sämtliche Planungs- und Umsetzungsprozesse beschleunigt». Es sei Anweisung erteilt worden, eine hohe Einsatzbereitschaft in allen Bereichen aufrechtzuerhalten, Reaktionszeiten zu verkürzen und operative Lücken zu schliessen, hiess es weiter in dem Bericht.