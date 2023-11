Vor der Bekanntgabe des von Katar vermittelten Abkommens sagte Netanjahu, US-Präsident Joe Biden habe geholfen, das vorläufige Abkommen zu verbessern, so dass es mehr Geiseln und weniger Zugeständnisse umfasse. Die allgemeine Mission Israels habe sich jedoch nicht geändert. «Wir befinden uns im Krieg, und wir werden ihn fortsetzen, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben. Die Hamas zu zerstören, alle unsere Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass keine Gruppierung in Gaza Israel bedrohen kann», sagte er in einer aufgezeichneten Botschaft zu Beginn der Regierungssitzung.