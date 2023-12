In Chan Junis wurden die ganze Nacht über weitere Tote und Verletzte in das ohnehin bereits überfüllte Nasser-Krankenhaus eingeliefert. Ein Sanitäter rannte aus einem Krankenwagen, auf dem Arm den schlaffen Körper eines kleinen Mädchens in einen rosa Trainingsanzug. In der Klinik weinten und krümmten sich verwundete Kinder auf dem Fliesenboden, während Pflegekräfte herbeieilten, um sie zu trösten versuchten. Draussen lagen Tote unter weissen Leichentüchern auf dem Boden aneinandergereiht.