Über den Grenzübergang in Rafah werden die meisten Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen gebracht. Angesichts der Präsenz israelischer Panzer sei der Grenzübergang derzeit aber geschlossen, sagte ein Sprecher der Behörden der Nachrichtenagentur Reuters. Die USA haben Israel mehrfach aufgefordert, mit dem Einsatz in Rafah zu warten, bis ein Konzept für die Zivilbevölkerung vorliegt. Auch der EU-Aussenbeauftrage Josep Borrell mahnte Israel am Dienstag zur Zurückhaltung. «Ich fürchte, es wird wieder viele Opfer geben, viele zivile Opfer», sagte Borrell und betonte: «Es gibt keine sicheren Zonen in Gaza.»