«Es wurde eine Vereinbarung getroffen zur Verlängerung der humanitären Waffenruhe im Gazastreifen um weitere zwei Tage», teilte ein Sprecher des Aussenministeriums von Katar am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mit. Ein Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefonat, es sollten die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Feuerpause gelten. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor. Ein Vertreter der USA - Israels wichtigster Verbündeter - sagte ebenfalls, der Waffenstillstand werde verlängert. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die seit Freitag anhaltende Waffenruhe sollte ursprünglich am Montagabend nach vier Tagen enden.