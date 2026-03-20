Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte, ein Beitrag zur Sicherung der Seewege könne erst nach einem Ende der Feindseligkeiten erfolgen. ​Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte nach einem EU-Gipfel in Brüssel, die Verteidigung des Völkerrechts und die Förderung der Deeskalation seien das Beste, was man tun könne. «Ich habe hier niemanden gehört, der die Bereitschaft geäussert hätte, in diesen Konflikt einzutreten - ganz im Gegenteil», erklärte Macron. Die USA und Israel hatten ihre gemeinsamen Angriffe am 28. Februar begonnen. Dabei wurden der oberste geistliche Führer des Iran und weitere hochrangige Regierungsvertreter getötet. Der Krieg hat bereits Tausende Menschenleben gefordert, ‌vor allem im Iran und im Libanon. Im Libanon ​kämpft Israel gegen die mit dem Iran verbündete Islamisten-Miliz Hisbollah.