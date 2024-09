Im Norden Israels und auf den von Israel besetzten Golanhöhen wurden am frühen Sonntag Schulen geschlossen und Versammlungen eingeschränkt. Krankenhäuser wurden in den Kriegsmodus versetzt und angewiesen, Patienten in Schutzräume zu verlegen. Die ganze Nacht hindurch waren Sirenen zu hören. Raketen und Flugkörper wurden aus dem Libanon und dem Irak abgeschossen, die meisten seien von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Laut israelischen Medien wurden einige Gebäude von Raketen oder Raketenteilen getroffen. Tote gab es keine.