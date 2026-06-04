Im Nahen Osten haben sich Israel und der Libanon nach Angaben ‌der US-Regierung ⁠auf die Umsetzung einer Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung sei an die Bedingung geknüpft, dass die pro-iranische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe vollständig einstelle und ⁠sich aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses zurückziehe, teilte das US-Aussenministerium am Mittwoch nach Verhandlungen in Washington mit. US-Präsident Donald Trump stellte zudem rasche Fortschritte bei ‌den Gesprächen über ein umfassenderes Abkommen mit dem Iran in Aussicht. «Wenn es passiert, könnte es ‌am Wochenende passieren», sagte Trump im Weissen Haus, ohne weitere ​Details zu nennen. Die Einigung zwischen Israel und dem Libanon nährt die Hoffnung auf ein Ende des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran.