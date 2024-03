Tausende Polizisten sollen in den engen Gassen der Altstadt von Jerusalem eingesetzt werden, wo Zehntausende Gläubige auf dem Weg zur Al-Aksa-Moschee erwartet werden, einem der wichtigsten Heiligtümer in der islamischen Welt. Der Tempelberg ist seit langem ein Brennpunkt für Unruhen. Dort begannen etwa 2021 Auseinandersetzungen, die in dem Jahr zu einem zehntägigen Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas führten.