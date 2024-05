Anwohner berichten am Montag, dass die israelische Armee mit Panzern eine wichtige Verkehrsader gekappt habe, die den Osten der Stadt vom Zentrum trennt. Bei einem Luftangriff auf ein Haus soll es Tote gegeben haben. «Die Situation ist furchtbar und die Explosionsgeräusche hören nicht auf», schilderte ein 57-jähriger Bewohner die Lage gegenüber Reuters in einer Chat-App. Immer mehr Menschen würden Rafah verlassen, teilweise weit in Richtung Westen, da ihnen kein Ort mehr sicher erscheine und sie nicht bis zur letzten Minute warten wollten, «falls Panzer plötzlich vordringen und ein Rückzug zu spät wäre».