Die israelische Armee griff vor allem Ziele im Zentrum und im Süden des Küstenstreifens an, in dem zahlreiche Menschen auf der Flucht sind. Nach Angaben von Sanitätern war ein Lokaljournalist unter den Opfern im Flüchtlingslager Maghazi. Das israelische Militär teilte mit, das Vorgehen sei in den vergangenen 24 Stunden verstärkt worden. Dutzende Militärstrukturen seien dabei zerstört worden. Im Süden bei Rafah seien 50 Militante getötet worden.