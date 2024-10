Bevölkerung soll Orte im Süden Libanons verlassen

In einem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte, hiess es, die Armee werde in 25 Orten im Südlibanon gegen die Hisbollah vorgehen. Demnach sollten sich die Menschen in den Norden hinter den Fluss Awali begeben. Der Fluss liegt mehr als 60 Kilometer von der Grenze entfernt.