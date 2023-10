«Die Region steht am Abgrund»

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte vor seiner Reise nach Israel, ein Flächenbrand in der Region müsse verhindert werden. «Ich warne die Hisbollah und den Iran ausdrücklich vor einem Eingreifen in den Konflikt», sagte Scholz nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah in Berlin. Deutschland stehe «unverbrüchlich» an der Seite Israels. Beide forderten angesichts der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern und der dramatischen Versorgungslage der Menschen im Gazastreifen eine intensive Krisen-Diplomatie. Abdullah warnte: «Die Region steht am Abgrund.» Er mahnte, Zivilisten müssten auf beiden Seiten geschützt werden.