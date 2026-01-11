Was dies genau bedeutet, sagten die drei mit dem Vorgang vertrauten Personen nicht. Die Insider hatten am Wochenende an den Beratungen der israelischen Regierung über Sicherheitsfragen teilgenommen. Im Iran halten die Proteste gegen die Führung an. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Tagen wiederholt mit einem Eingreifen gedroht und die iranische Führung davor gewarnt, Gewalt gegen Demonstranten einzusetzen. Am Samstag erklärte Trump, die USA stünden «bereit zu helfen». Am Freitag hatte er gedroht: «Ihr solltet besser nicht anfangen zu schiessen, denn dann werden wir auch schiessen.»
In einem Telefongespräch am Samstag sprachen der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Aussenminister Marco Rubio über die Möglichkeit einer US-Intervention im Iran, wie ein israelischer Insider berichtete, der bei dem Gespräch anwesend war. Ein US-Vertreter erklärte, dass die beiden miteinander gesprochen hätten, äusserte sich jedoch nicht zu den besprochenen Themen.
(Reuters)