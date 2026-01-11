Was dies genau bedeutet, sagten die drei mit dem Vorgang vertrauten Personen nicht. Die Insider hatten ​am Wochenende an den Beratungen ‌der israelischen Regierung ‌über Sicherheitsfragen teilgenommen. Im Iran halten die Proteste gegen die Führung an. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Tagen wiederholt mit einem ⁠Eingreifen gedroht und die iranische Führung davor gewarnt, Gewalt gegen Demonstranten einzusetzen. Am Samstag erklärte Trump, ​die USA stünden «bereit zu helfen». Am ‌Freitag hatte er gedroht: «Ihr ‍solltet besser nicht anfangen zu schiessen, denn dann werden ​wir auch schiessen.»