«Israel handelt auf der Grundlage seines Rechts, sein Territorium und seine Bürger zu verteidigen, im Einklang mit seinen moralischen Werten und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht», teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitagabend mit. Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hatte Israel zur Beendigung der Militäroffensive im Süden des Gazastreifens gegen die radikal-islamische Hamas aufgefordert.