Die ​deutsche Beteiligung an der Erklärung steht im Kontrast zu Äusserungen von Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in Israel ‌Anfang des Monats. Dort ⁠hatte er zwar zunächst betont, der Weg ‌zu einer palästinensischen Staatlichkeit müsse offenbleiben. Nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Zweistaatenlösung ‍jedoch energisch ablehnte, war Merz bei dieser Forderung zurückgerudert. Mit Blick auf einen Palästinenserstaat sagte er, ​dies sei eine Hoffnung, die sich vielleicht ‍erfülle, vielleicht aber auch nicht.