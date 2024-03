Ungeachtet internationaler Proteste hat die israelische Regierung am Freitag wieder Land für den Siedlungsbau im Westjordanland ausgewiesen. Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte in Jerusalem, in den besetzten Gebieten 800 Hektar freizugeben. Die israelische Regierung werbe weiter für Siedlungen «in einer strategischen Art im ganzen Land», sagte Smotrich, der einer extremistischen Siedler-Partei in der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angehört. Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte den Schritt. Sie betrachtet das Westjordanland als Teil eines künftigen palästinensischen Staates.