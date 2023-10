Die Wirtschaft sei stark, alle Kampfhandlungen könnten finanziert werden, sagte er am Sonntag. «Ich habe eine unzweideutige Anweisung gegeben, dass es keine Budgetgrenze gibt.» Dies gelte für das Militär, die Sicherheitsdienste und die Unterstützung der Opfer der radikal-islamischen Hamas-Miliz, die am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte. Die Prioritäten in den Haushalten für 2023 und 2024 würden entsprechend geändert.