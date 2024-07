Es wolle aber nicht die gesamte Region in einen umfassenden Krieg hineinziehen, sagten zwei israelische Regierungsvertreter am Montag. Zwei weitere israelische Insider erklärten, die israelische Führung bereite sich auf die Möglichkeit von Kämpfen vor, die mehrere Tage dauern könnten. «Es wird davon ausgegangen, dass die Reaktion nicht zu einem umfassenden Krieg führen wird», sagte einer der Insider. «Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht in unserem Interesse.» Details wurden nicht genannt. Bei dem Raketenangriff auf die von Israel besetzten syrischen Golanhöhen, den Israel und sein engster Verbündeter USA der Hisbollah zuschreiben, waren am Samstag zwölf Kinder und Jugendliche getötet worden. Die Miliz, die mit dem Iran und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen verbündet ist, weist die Verantwortung für den Angriff zurück.