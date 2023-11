Das israelische Militär erklärte, an dem Einsatz seien Sanitätsteams und arabisch-sprechende Soldaten beteiligt, die zum Schutz der Zivilbevölkerung in diesem schwierigen Umfeld ausgebildet wurden. Zuden seien Brutkästen für Frühgeborene und Babynahrung in das Krankenhaus gebracht worden. Der medizinische Bedarf sei ungeachtet des militärischen Einsatzes in das Hospital geliefert worden. In der Klinik befinden sich nach palästinensischen Angaben derzeit 36 Neugeborene, drei sind demnach gestorben.