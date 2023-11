Auch Bundesaussenministerin Annalena Baerbock warb für humanitäre Feuerpausen. «Ich habe unzählige Gespräche geführt und mit allen Partnern darüber gesprochen, wie wir humanitäre Feuerpausen zeitlich als auch geografisch endlich auf den Weg bringen können», schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Die Menschen in Gaza benötigten Wasser, Brot und medizinische Versorgung. «Und die Schwerstverletzten müssen endlich behandelt werden.» Sie teilte zudem mit, dass inzwischen mehr als 200 Deutsche und ihre Familienangehörigen aus dem Gazastreifen ausgereist seien. «Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza», schrieb die Grünen-Politikerin. «Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung.» Man arbeite weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen wolle, dies auch könne.