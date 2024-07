Der Angriff habe den Kommandanten zum Ziel gehabt, «der für die Ermordung der Kinder in Majdal Shams und die Tötung zahlreicher weiterer israelischer Zivilisten verantwortlich ist», hiess es am Dienstagabend. Libanons Gesundheitsminister Firas Abiad sagte Reuters, bei dem Angriff seien eine Person getötet und 35 verletzt worden. Der Angriff galt dem Leiter der Operationszentrale der Hisbollah, Muhsin «Fuad» Schukr. Er wurde nach Angaben des israelischen Militärs bei dem Beschuss getötet. In libanesischen Kreisen hiess es indes, er sei schwer verletzt.