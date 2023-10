Wegen des Kriegszustands sind die Kosten für die Absicherung von Staatsanleihen Israels gegen Zahlungsausfälle so teuer wie seit 2016 nicht mehr. Nach Angaben des Datenanbieters S&P Global Market Intelligence notieren die fünfjährigen Credit Default Swaps (CDS) bei 93 Basispunkten und liegen damit ähnlich hoch wie am Montagabend. Am Freitag, vor dem Angriff der Hamas, hatten sie bei 60 Basispunkten geschlossen. «Es wäre für uns nicht ratsam, Anlegern zu raten, vor dem aktuellen Hintergrund Anleihen zu kaufen», schrieb Analyst Zafar Nazim von der US-Grossbank JPMorgan in einer Mitteilung an Kunden.