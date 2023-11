Vor knapp vier Wochen hatten Hamas-Kämpfer in Israel mehr als 1400 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten, und Dutzende Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Das israelische Militär gab die Zahl der Geiseln am Donnerstag mit 242 an. Darunter befinden sich in acht Fällen auch deutsche Staatsbürger.