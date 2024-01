Bei den Kämpfen im Gazastreifen hat Israel die schwersten Verluste seit Beginn des Krieges gegen die Hamas erlitten. Wie das israelische Militär am Dienstag mitteilte, wurden am Montag 24 Soldaten getötet. Das ist die höchste Totenzahl aufseiten der israelischen Armee an einem Tag in dem Palästinensergebiet. Allein bei einem Gebäudeeinsturz nach einem Beschuss mit einer Panzerabwehrrakete seien 21 Soldaten getötet worden, so viele wie noch nie bei einem Vorfall seit Kriegsbeginn vor über drei Monaten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beschwor angesichts der hohen Verluste Israels Entschlossenheit, den Kampf gegen die militant-islamistische Palästinenser-Organisation bis zum «absoluten Sieg» fortzusetzen. Im Süden des Gazastreifens verschärften sich die Kämpfe weiter: Die israelische Armee kreiste dort nach eigenen Angaben die Stadt Chan Junis ein, die letzte verbliebene Hamas-Hochburg.