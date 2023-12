Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen, der an den Süden Israels grenzt, gibt es auch verstärkt Scharmützel zwischen dem israelischen Militär und die libanesische Hisbollah-Miliz im Grenzgebiet zwischen dem Norden Israels und dem Südlibanon. Die schiitische Hisbollah-Miliz und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen sind verbündet und sprechen dem israelischen Staat das Existenzrecht ab. Daher schwingt in dem seit zwei Monaten dauernden Krieg im Gazastreifen auch die Gefahr mit, dass sich der Konflikt ausweiten könnte. Allerdings hat die mächtige Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, bislang nicht massiv in den Krieg im Gazastreifen eingegriffen. Dieser hat mit dem überraschenden Überfall der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober begonnen und massive Vergeltungsangriffe Israels nach sich gezogen.