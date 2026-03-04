Israel und die USA hatten ​am Samstag mit Bombenangriffen ​auf den Iran begonnen. Dies löste eine Welle von Vergeltungsschlägen im ‌gesamten Nahen Osten aus. Das beeinträchtigt etwa die Öl- und Erdgasexporte aus der Golfregion. Nach Einschätzung von Vertretern ​der ​US- und der ⁠israelischen Regierung könnte der Militäreinsatz noch ​Wochen dauern.