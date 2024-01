«Anhand von nachrichtendienstlichen Informationen, Dokumenten und Ausweisen, die während der Kämpfe beschlagnahmt wurden, ist es nun möglich, rund 190 Hamas- und Islamischer-Dschihad-Terroristen zu identifizieren, die als UNRWA-Mitarbeiter tätig sind», heisst es in dem sechs Seiten langen, auf Hebräisch verfassten Dossier. Demnach soll die Hamas «ihre terroristische Infrastruktur methodisch und bewusst in einer Vielzahl von UN-Einrichtungen und -Vermögenswerten», einschliesslich Schulen, installiert haben. Einigen Mitarbeitern wird vorgeworfen, an dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein, bei dem nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet und rund 250 entführt wurden.