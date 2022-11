Der Wahlkampf wurde bestimmt von Fragen der nationalen Sicherheit und des auch in Israel spürbaren Inflationsanstiegs. Es war die fünfte Wahl in weniger als vier Jahren in dem tief gespaltenen Land. Netanjahu erklärte am Sonntag, er wolle mit seiner Regierung die gesamte Bevölkerung repräsentieren. Er warb für einen breiten Konsens im Widerstand gegen die Bedrohung des Landes durch den Iran und dessen Atomprogramm.