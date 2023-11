Die israelische Regierung diskutiere derzeit mehrere Ideen, wie eine Nachkriegs-Ordnung aussehen könnte, sagte Herzog. Es sei aber davon auszugehen, dass die USA und Israels «Nachbarn in der Region» in irgendeiner Form involviert sein würden. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die von der Fatah-Bewegung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas gestellt wird, regiert in Teilen des Westjordanlands, die Hamas seit 2007 im Gazastreifen. Die Hamas hatte nach ihrem Wahlsieg im Gazastreifen 2006 und darauffolgenden Kämpfen mit der rivalisierenden Fatah die Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Wahlen als demokratische Legitimierung gab es seither weder im Gazastreifen noch im Westjordanland.