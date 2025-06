Der Kanzler habe Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani über das Freitag geplante Treffen der Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien mit dem iranischen Aussenminister in Genf informiert. Merz habe zudem seine grosse Sorge über das iranische Atomprogramm geäussert, das die Sicherheit und Stabilität der Region bedrohe. Kanzler und Emir hätten auch die Dringlichkeit eines Waffenstillstands in Gaza betont. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern solle ausgebaut werden. Katar ist auch ein wichtiger Investor in der deutschen Wirtschaft.