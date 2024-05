Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Januar bis März mit einer Jahresrate von 14,1 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Plus von 15,3 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal war die Wirtschaft noch um 21,7 Prozent geschrumpft, nachdem die radikal-islamische Hamas das Land am 7. Oktober angegriffen hatte. Israel startete daraufhin eine Offensive gegen die Hamas und schickte Truppen in den Gazastreifen. Noch immer ist keine Waffenruhe in Sicht.