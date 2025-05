Exchange Traded Funds, kurz ETFs, haben die Finanzindustrie verändert. Das Grundkonzept mit günstiger Kostenstruktur und diversifizierter Anlagen auf der Höhe des Vergleichsindex hat sich in den vergangenen dreissig Jahren seit deren Auftauchen in den USA am Markt durchgesetzt. ETFs verzeichnen Jahr für Jahr einen stetigen Zufluss und stellen bis heute 29 Prozent des weltweit investierten Vermögens dar.