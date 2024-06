Der rasante Kursanstieg von ABB in diesem Jahr ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Seit dem 12. Juni ist der Kurs leicht gefallen und hat dabei minim schlechter als der Swiss Market Index (SMI) abgeschnitten. Er entfernte sich dabei etwas vom kürzlich erreichten Allzeithoch von 51,78 Franken. ABB ist mit einem Plus von 37 Prozent die beste Aktie im SMI in diesem Jahr.