Es ist unklar, ob China bei der Aushandlung der zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran eine entscheidende Rolle spielte. Trump räumte zumindest einen Einfluss ein: «Soweit ich höre, ja», sagte der US-Präsident auf die Frage, ob Peking daran beteiligt gewesen sei, seinen engen Verbündete Teherans zu Verhandlungen über eine Waffenruhe zu bewegen. Dass jetzt ausgerechnet Pakistan als China-Verbündeter als Vermittler bei der Aushandlung eines Waffenstillstands zwischen den USA und Iran auftritt, deutet ebenfalls ‌auf den Einfluss Pekings hin.