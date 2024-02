Die Swisscom, wo die Schweizer Eidgenossenschaft mit 51 Prozent die Aktienmehrheit hält, bewegt sich in einem gesättigten Markt mit relativ starken Konkurrenten. Der Telekommunikationskonzern hat im vergangenen Jahr den Umsatz mit 11,1 Milliarden Franken gehalten und etwas mehr verdient - plus 6,7 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken. Die Dividende bleibt konstant bei 22 Franken, was einer Dividendenrendite von 4,3 Prozent entspricht.