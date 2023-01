Sollte die EZB tatsächlich die Zinsen aggressiv anheben, so könnte der Euro auf bis auf 1,05 Franken in den kommenden Monaten ansteigen, sagt Sven Schubert, Anlagestratege bei Vontobel voraus und fügt an, dass "der Kurs in einem sehr bullishen Marktumfeld bis auf 1,10 Franken klettern könnte, sollte die Eurozone nicht in eine Rezession abgleiten".