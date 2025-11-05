Als Morgan Stanleys Experte, Thibault Boutherin, Novartis vor kurzem auf «Overweight» von «Equalweight» hochstufte, zeichnete er auch mit seinen Ausführungen ein durchaus positives Bild. Das Umsatzwachstum des Konzerns werde nächstes Jahr zwar nur mässig ausfallen, sich ab 2027 aber beschleunigen. Zudem sei der jüngste Ausverkauf der Aktie «nicht voll verdient», da das Pharmaunternehmen aus Basel seinen Produktmix verbessert habe. Etwa werde die Markteinführung von Rhapsido im Jahr 2026 ein wichtiger Faktor für die Geschäfts- und Aktienpreisentwicklung sein. Rhapsido ist ein Mittel gegen chronische Hauterkrankungen, es wurde diesen Herbst von der US-Arzneimittelbehörde zugelassen; Schätzungen sehen einen jährlichen Umsatz von bis zu 1,7 Milliarden Dollar.