Kennedy hat auch die Bekämpfung chronischer Krankheiten zu einem Schwerpunkt seiner Kandidatur gemacht, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass diese Ziele auf Kosten der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten wie der Vogelgrippe gehen könnten. "Nicht übertragbare Krankheiten sind ein grosses Problem, und die Gesundheitsbehörden haben daran gearbeitet. Aber dafür die Vorbereitung auf übertragbare Krankheiten zu opfern, wäre eine echte Bedrohung", sagte Dorit Reiss, Rechtsprofessorin an der University of California College of the Law in San Francisco.