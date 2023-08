Die Zurich sei sehr gut in die neue, bis 2025 laufende Strategieperiode gestartet, sagte Konzernchef Mario Greco zudem an der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen Anfang August. Man werde weiterhin den Fokus auf organisches Wachstum legen und sei dazu sehr gut kapitalisiert. Die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) lag per Mitte Jahr mit geschätzten 263 Prozent weiterhin klar über dem von der Gruppe angestrebten Wert von über 160 Prozent.