Das Unternehmen erhielt vor Kurzem auch Upgrades ihrer Ratings von S&P Global und Moody’s. Am 20. September konnte es auch die Kreditfazilität noch einmal auf 2,75 Milliarden Euro aufstocken, wovon aktuell etwa 900 Millionen beansprucht sind. Das gibt dem Unternehmen Spielraum auch für die nächste grosse Rückzahlung einer Anleihe in 2024 von über 800 Millionen Euro. «Der Cashflow sollte sich weiter erholen, was einen weiteren Schuldenabbau ermöglicht», fügt Hasanaj an.