So besteht die Theorie, dass die US-Börsen in einem Jahr, in welchem US-Präsidentschaftswahlen stattfinden, überdurchschnittlich gut sind. Dazu gibt es tatsächlich harte Zahlen und Statistiken: So ist der breit gefasste S&P 500-Index in den Jahren von US-Präsidentschaftswahlen seit 1960 um durchschnittlich 11,4 Prozent gestiegen, der Dow Jones wuchs 11,2 Prozent. Der Technologieindex Nasdaq hat in Wahljahren durchschnittlich sogar über 15 Prozent zugelegt.