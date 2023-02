Jemand in der riesigen Welt der Finanzmärkte setzt darauf, dass US-Aktien in den kommenden Monaten in schwere Turbulenzen geraten werden, wie die Finanznachrichtenplattform Markets Insider berichtet. Dieser Jemand könnte ein Händler mit dem Spitznamen "50 Cent" sein, der sich in der Vergangenheit so positioniert hat, dass er mit der Marktvolatilität Unsummen verdiente.