1. Der Expansionskurs

Lonza hat in den letzten Jahren in neue Anlagen investiert und seine Kapazitäten vor allem im Biotechbereich hochgefahren. Auch in diesem Jahr will Lonza weiterhin 30 Prozent des Umsatzes reinvestieren, was rund 2 Milliarden Franken wären. Aufgrund der vielen Investitionen, einer starken Kundenbeziehungen und einer umfassenden Entwicklungspipline bewertet die ZKB Lonza mittelfristig als interessantes Investment. Das Unternehmen ist in den letzten acht Jahren stark gewachsen und generiert mit den nun viel höheren Margen nachhaltige Mehrwerte.