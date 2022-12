Wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung in der zweiten Hälfte 2022 sowie in Bezug auf die nächstjährigen Aussichten verspricht die Jahresergebnisveröffentlichung. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich jedoch noch bis zum 2. Februar in Geduld üben. Einige Experten, darunter auch jene von Goldman Sachs, sehen darin denn auch einen möglichen Kurstreiber für den Genussschein.